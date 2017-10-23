Окон: в США «Форс Индия» достигла максимально возможного результата

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон прокомментировал этап Формулы-1 в США, отметив, что по его итогам команда показала максимально возможный результат.

«Шестое место вызывает удовлетворение, ведь это была сложная гонка, а на её финальных кругах я постоянно испытывал давление со стороны Сайнса. Большую часть гонки я потратил следя за темпом и шинами, так как мы планировали тактику одного пит-стопа. Команда говорила мне, когда следует прибавлять, а когда быть внимательным с темпом. Финиш на шестом месте показывает, что команда сделала свою работу практически идеально.

Машина была сильна и у неё был темп. Это очередной этап о котором можно говорить, что мы достигли максимально возможного результата", — приводит слова Окона пресс-служба его команды.