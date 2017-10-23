Хэмилтон облил Болта шампанским и повторил фирменный жест ямайца. Фотообзор

22 октября на автодроме «Трасса Америк» в Остине состоялась гонка 17-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2017 — Гран-при США. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу, упрочив своё лидерство в общем зачёте чемпионата мира. Второе место по итогам гонки занял главный преследователь британца — гонщик «Феррари» Себастьян Феттель. Компанию на подиуме им должен был составить Макс Ферстаппен из «Ред Булл», однако голландец получил 5-секундный штраф за обгон Кими Райкконена за пределами трассы и в протоколе остался на четвёртой позиции.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии Гран-при США, подготовленные фотокорреспондентами в Остине.

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