Йос Ферстаппен призвал уволить Чарли Уайтинга

Йос Ферстаппен, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена не ограничился критикой в адрес ФИА, но и призвал уволить технического деленгатат и гоночного директора федерации Чарли Уайтинга. Ферстаппен-старший не согласен с решением стюардов оштрафовать Макса на пять секунд за обгон Кими Райкконена за пределами трассы. Из-за штрафа Ферстаппен потерял подиум после старта с 16-й позиции.



«Я только что пообщался с Микой Сало (который был одним из стюардов Гран-при США.- Прим. «Чемпионата»). И он сказал, что это решение принимал Чарли Уайтинг. Если так, то он должен быть немедленно уволен.



Если они наказали Макса, то должны были наказать и всех других», — заявил Ферстаппен-старший в интервью Ziggo Sport.