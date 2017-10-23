Абитебуль: дебют Сайнса получился ярким

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль подвёл итоги Гран-при США, состоявшегося в минувший уик-энд в Остине.



«Это был смешанный уик-энд для команды. С одной стороны, дебют Карлоса (Сайнса) был ярким (испанец финишировал на седьмом месте), он не допустил ни единой ошибки по ходу уик-энда. Он был очень мотивирован и хорошо подготовлен в команде, которая также была хорошо готова. Мы проделали отличную работу с момента объявления о его переходе в Японии. Он провёл агрессивную, но разумную гонку. Несмотря на потерю нескольких позиций на старте, он смог вернуть себе их благодаря блестящим навыкам пилотирования.



С другой стороны, надёжность стоила нам схода с дистанции болида Нико (Хюлькенберга) из-за проблем с двигателем, которые мы всё ещё изучаем. На первый взгляд, его мотор не повреждён. Нико смог бы приехать в очках. Мы приносим свои и извинения Нико, который столь же расстроен, как и мы. В этот уик-энд мы продемонстрировали, что у нас есть всё, что нужно для продвижения вверх в Кубке конструкторов», — цитирует Абитебуля пресс-служба.