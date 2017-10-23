Квят: пилотируя машину в Остине, я не пытался спасать карьеру

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что у него не возникло чувства, что ему нужно спасать свою карьеру, когда он вернулся за руль болида на Гран-при США. В этой гонке россиянин финишировал на 10-м месте, заработав одно очко.



«Пилотируя машину, я не пытался ничего спасать. У меня новая мотивация, хороший настрой, я здорово провёл уик-энд. Конечно, меня каждый день спрашивали о том, считаю ли я этот уик-энд самым важным в своей карьере. Если так и было, то я не думаю, что мог что-то сделать лучше», — цитирует Квята F1news.



Когда гонщика спросили, не встречался ли он уже с советником «Ред Булл» Хельмутом Марко, чтобы обсудить своё будущее, он ответил: «Нет. Пожалуйста, не задавайте вопросов на эту тему. Когда я проведу встречу, вы всё узнаете».