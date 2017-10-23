Хюлькенберг — о сходе в Остине: иногда всё как будто против тебя

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг прокомментировал свой сход в гонке Гран-при США. Немецкий пилот был вынужден сойти с дистанции из-за проблем с двигателем.



«Слишком плохие вещи произошли. Я действительно наслаждался Гран-при, но конечный результат не был замечательным. У нас была проблема с давлением масла в системе, так что это вынудило нас остановиться и сойти. Иногда всё будто против вас. Мы постараемся всё изменить на следующей неделе в Мексике», — приводятся слова Хюлькенберга в пресс-релизе «Рено».