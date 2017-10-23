Хорнер: Ф-1 нужно пересмотреть ограничение пределов трека

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что в Формуле-1 назрела необходимость пересмотра ограничений пределов трека после штрафа, который получил Макс Ферстаппен в гонке Гран-при США.



«Это гонки. Это то, что хотят видеть болельщики. Если вы не хотите, чтобы гонщики выезжали туда (за пределы трека), поместите туда высокие поребрики или гравий, ну или что-то ещё.



Что раздражает, так это отсутствие согласованности. Где проходит грань? Для фанатов, для случайных зрителей всё должно быть понятно», — цитирует Хорнера Autosport.



Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что штраф Ферстаппена был особенно неприятен, потому что было несколько похожих эпизодов с другими гонщиками, избежавшими наказания, в том числе и с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом, сохранившим третью позицию, несмотря на то что он слишком широко вошёл в первый поворот на втором круге. «Как вы можете говорить, что, то, что сделал Валттери, было нормально, но то, что сделал Макс, — нет? Либо полностью избавьтесь от этого, либо дайте им гоняться», — заявил британец.