Штайнер: у «Хааса» были все проблемы, какие только могли возникнуть

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не скрывает разочарования выступлением команды на Гран-при США. На домашней для команды гонке Ромен Грожан финишировал на 14-м месте, а Кевин Магнуссен — на 16-м.



«Очевидно, это был сложный уик-энд для команды. Мы были недостаточно быстры. У нас были все проблемы, какие только могли возникнуть. Я думал, что по ходу уик-энда они разрешатся, и мы надеялись прибавить в воскресенье, но не сделали этого. Мы перегруппируемся и постараемся вернуться на те позиции, на каких были несколько гонок назад», — цитирует Штайнера пресс-служба команды.