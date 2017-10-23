Хорнер: Йос Ферстаппен имеет право на гневные высказывания в адрес ФИА

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что понимает недовольство Йоса Ферстаппена, позволившего себе гневный твит в адрес ФИА после решения стюардов Гран-при США оштрафовать его сына Макса за обгон Кими Райкконена за пределами трассы. В результате штрафа Ферстаппен-младший лишился подиума.



«У Йоса есть право на высказывание своего мнения. В любом виде спорта эмоции могут бить через край. Я был бы удивлён, если бы он смиренно принял наказание в отношении сына.



Мы живём в свободном мире. В социальных сетях каждый волен писать то, что думает. Даже президент США делает это. Так что нет ничего удивительного в том, что отец пилота пишет гневный твит», — цитирует Хорнера Motorsport-Total.