Гасли: конечно, я разочарован отменой этапа «Супер Формулы»

Пьер Гасли не скрывает своего разочарования поражением в чемпионате японской «Супер Формулы», из-за финального этапа которой вынужден был пропустить Гран-при США, где вместо него болид «Торо Россо» пилотировал Брендон Хартли.



Из-за отмены последнего этапа «Супер Формулы» чемпионат без борьбы выиграл Хироаки Исиура, опережавший Гасли на половину очка.



«На данный момент я разочарован, потому что я хотел гоняться, хотел сражаться, но этого не произошло. Думаю, что это научило меня тому, что бывают вещи, которые ты не можешь контролировать. Проиграть чемпионат с отставанием в полочка — это действительно тяжело. Когда всё складывается не так, как хотелось бы, это расстраивает», — цитирует Гасли Autosport.