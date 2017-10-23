Росберг: обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не согласен с решением стюардов Гран-при США, «наградивших» гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена пятисекундным штрафом после финиша. В конце гонки голландец обогнал пилота «Феррари» Кими Райкконена в борьбе за подиум, однако совершил манёвр, выехав всеми колёсами за пределы трека, что и привело к штрафу.



«Обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим! Он срезал поворот, потому что Райкконен поворачивал в него, и казалось, что может врезаться в него», — написал Росберг в своём «твиттере», сопроводив запись хэштегом #nopenalty (нет штрафа).