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Росберг: обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим

23 октября 2017, понедельник. 15:09 Авто

Действующий чемпион мира в Формуле-1 Нико Росберг не согласен с решением стюардов Гран-при США, «наградивших» гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена пятисекундным штрафом после финиша. В конце гонки голландец обогнал пилота «Феррари» Кими Райкконена в борьбе за подиум, однако совершил манёвр, выехав всеми колёсами за пределы трека, что и привело к штрафу.

«Обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим! Он срезал поворот, потому что Райкконен поворачивал в него, и казалось, что может врезаться в него», — написал Росберг в своём «твиттере», сопроводив запись хэштегом #nopenalty (нет штрафа).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Нико Росберг Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
23 октября 2017, понедельник
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00:38 Ферстаппен: такими глупыми решениями вы просто убиваете спорт
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00:26 Алонсо: в последних нескольких гонках потеряли 20 или 30 очков
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