Сало: другие пилоты не получали преимущества, проезжая по обочине

Приглашённый стюард Гран-при США Мика Сало подчеркнул, что судьи не рассматривали других инцидентов с выходом болидов за пределы трассы в том же повороте, в котором Макс Ферстаппен обогнал Кими Райкконена, за что получил штраф в пять секунд ко времени на финише.



«Другие пилоты, которые также проходили этот поворот, не получали преимущества, проезжая по обочине. Это была единственная ситуация, которая дошла до нас для проверки. Макс проехал отличную гонку, но последний его обгон был за пределами дозволенного», — цитирует Сало Ilta Sanomaat.