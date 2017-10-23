Андретти: Райкконен выдавил Ферстаппена за пределы трассы

Чемпион Формулы-1 1979 года Марио Андретти подчеркнул, что судьи несправедливо наказали Макса Ферстаппена пятисекундным штрафом после финиша Гран-при США. По мнению американской легенды автоспорта, Райкконен не оставил Ферстаппену места на трассе, из-за чего голландец был вынужден выехать на обочину.



«После просмотра повтора могу в равной степени сказать, что Райкконен выдавил Ферстаппена за пределы трассы. Этот обгон был лучшим за всю гонку. Очень жаль, что Ферстаппена лишили заслуженного результата», — написал в своём «твиттере» Андретти.