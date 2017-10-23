Хэмилтон: сейчас в «Мерседесе» все сплочены как никогда раньше

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подчеркнул, что встреча с Тото Вольфом в конце прошлого года положительно повлияла на взаимоотношения внутри команды.



«Встреча с Вольфом в конце 2016 года была важна с точки зрения подтверждения моего будущего в «Мерседесе». Мы сказали всё что нужно было сказать. Это помогло нам выстроить более прочные взаимоотношения. В прошлом году, разумеется, мне было некомфортно с Росбергом. После того разговора мы начали работать над улучшением отношений внутри команды, и сейчас мы сплочены как никогда раньше», — цитирует Хэмилтона Sкy Sports.