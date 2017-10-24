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Петров: Ферстаппен обогнал Райкконена вне трассы, а это — штраф

24 октября 2017, вторник. 09:42 Авто

Российский гонщик Виталий Петров согласен с решеним стюардов Гран-при США оштрафовать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на пять секунд за обгон Кими Райкконена из «Феррари» за пределами трассы.

«Предметом самого горячего обсуждения обсуждения после гонки стал обгон Макса Ферстаппена на Кими Райкконена на последнем круге. На мой взгляд, тут все предельно просто. Макс покинул пределы трассы, опережая соперника. В таком случае он должен либо вернуть позицию, либо получить штраф – что и случилось. Правила в этом отношении достаточно чёткие, и я не думаю, что у судей был иной вариант. Они поступили верно.

Да, мы часто видим, что пилоты – в том числе и по ходу уик-энда в Остине – выезжали за пределы трассы. Но подобные вещи всегда обсуждаются на брифинге с дирекцией гонки, и я уверен, что у команд и гонщиков были инструкции по поводу того, в каких местах это можно делать, а в каких нельзя.

К примеру, в WEC организаторы дают пилотам меньше свободы в этом отношении. Но это связано прежде всего с тем, что у нас машины тяжелее и выше, за счет чего подобные действия могут позволить пилотам проезжать отдельные участки трассы быстрее. В Ф-1 это не так, и чаще всего выезд за пределы трассы приводит к потерям. Но что касается обгонов с выездом за белую линию – особенно внутреннюю – тут не может быть никаких расхождений.

Я могу в каком-то смысле понять реакцию болельщиков и многих бывших пилотов, которые не согласны со штрафом. Макс провел отличную гонку, прорвался через пелотон, совершил несколько красивых обгонов и многим хотелось, чтобы это закончилось подиумом. Но на решение судей ни это, ни то, что обгон случился на самом последнем круге, влиять не может. Да, Ферстаппен провел отличную гонку, но опередил Райкконена не по правилам. Мне кажется, здесь у судей действительно не было иного выбора, кроме как вернуть Кими позицию» — написал Петров в своём блоге на Motorsport.

Источник: Motorsport.com Россия Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Феррари Виталий Петров Кими Райкконен Макс Ферстаппен
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