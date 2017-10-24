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2 и 3 декабря в «Сокольниках» состоится выставка, посвящённая гонкам

24 октября 2017, вторник. 13:11 Авто

2 и 3 декабря в КВЦ «Сокольники» пройдёт масштабная выставка, посвящённая гоночному спорту. Посетителям выставки выпадет уникальный шанс увидеть на одной площадке лучших представителей современной отечественной гоночной индустрии – команды и пилотов, производителей гоночной техники и экипировки, промоутеров гоночных серий и владельцы треков, отмечается в пресс-релизе организаторов.

В рамках выставочного уик-энда сильнейшие гонщики страны проведут для всех желающих свои мастер-классы, поделятся спортивным опытом с новичками и расскажут о командах, за которые они выступают. С гонщиками можно будет пообщаться лично и задать все интересующие вопросы лицом к лицу.

Также посетителям будут представлены лучшие образцы современной гоночной техники, как отечественной, так и зарубежной – яркие спортивные автомобили и мотоциклы различных марок, которые можно будет увидеть как снаружи, так и изнутри. Не обойдётся и без эксклюзивной техники, с которой, разумеется, будет возможность сфотографироваться. Кроме того, гостей ждёт экспозиция гоночной ретро-техники.

Расписание:

2 декабря – с 10:00 до 19:00

3 декабря – с 10:00 до 17:00

Подробности на сайте MotorsportExpo.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Авто
24 октября 2017, вторник
13:11 2 и 3 декабря в «Сокольниках» состоится выставка, посвящённая гонкам
12:34 В Ф-1 изучают возможность увеличения ГП за счёт отказа от пятничных тренировок
11:48 Вольф: Хэмилтон выступает на том уровне, какого я не видел прежде
11:00 Монтойя: Сайнс заставил Квята выглядеть плохо
10:32 ФИА может наказать Ферстаппена за оскорбление стюарда
09:42 Петров: Ферстаппен обогнал Райкконена вне трассы, а это — штраф
00:57 Имя второго пилота «Уильямса» будет объявлено после Гран-при Абу-Даби
00:50 Алонсо в Мексике получит новый мотор и штраф
23 октября 2017, понедельник
23:43 Уайтинг рассказал подробности о причинах штрафа Ферстаппена
22:59 Хэмилтон: сейчас в «Мерседесе» все сплочены как никогда раньше
21:35 Источник: «Торо Россо» не видит смысла продолжать сотрудничество с Квятом
20:37 Феттель: Арривабене — настоящий лидер «Феррари»
19:43 Андретти: Райкконен выдавил Ферстаппена за пределы трассы
19:23 В «Торо Россо» объявили, что на Гран-при Мексики выступят Гасли и Хартли
18:54 Вольф — о Верляйне: в какой-то момент пилот должен становиться самостоятельным
18:04 Сало: другие пилоты не получали преимущества, проезжая по обочине
17:37 Сайнс: итоги гонки превзошли ожидания
16:17 Хартли: не думал о возможности продолжения выступлений в «Торо Россо»
15:09 Росберг: обгон Ферстаппеном Райкконена был потрясающим
14:26 Гасли: конечно, я разочарован отменой этапа «Супер Формулы»
13:58 Хорнер: Йос Ферстаппен имеет право на гневные высказывания в адрес ФИА
13:06 Феттель удивлён проблемами с темпом «Феррари» в гонке Гран-при США
12:49 Количество штрафных баллов Квята сократилось до восьми
12:33 Штайнер: у «Хааса» были все проблемы, какие только могли возникнуть
11:48 Хорнер: Ф-1 нужно пересмотреть ограничение пределов трека
11:01 Хюлькенберг — о сходе в Остине: иногда всё как будто против тебя
10:34 Квят: пилотируя машину в Остине, я не пытался спасать карьеру
10:28 Абитебуль: дебют Сайнса получился ярким
09:42 Йос Ферстаппен призвал уволить Чарли Уайтинга
07:00 Хэмилтон облил Болта шампанским и повторил фирменный жест ямайца. Фотообзор
03:34 Окон: в США «Форс Индия» достигла максимально возможного результата
03:34 Алонсо: на Гран-при США «Макларен» заслуживал каких-то очков
03:10 Перес: в конце гонки было сложно защищаться от Массы и Квята
02:57 Риккардо: не собирался ехать за Боттасом всю гонку
02:50 Ферстаппен: у пилота должна быть возможность высказать своё мнение стюардам
02:30 Труэкс выиграл гонку NASCAR в Канзасе
02:19 Лауда — о штрафе Ферстаппена: худшее решение, которое я когда-либо видел
02:06 Боттас: я не мог достаточно беречь шины, и темп упал
02:02 Масса: синие флаги отняли у меня шанс обогнать ещё одну машину и стать восьмым
01:56 Хэмилтон: был удивлён, что Феттель не защищался сильнее
01:43 Эггинтон: Квят не мог ответить на атаку Массы из-за проблемы с батареей
01:41 Хартли: надеюсь получить ещё один шанс, чтобы использовать полученный опыт
01:34 Квят: без сомнений, моя лучшая гонка сезона!
01:32 Лауда про штраф Ферстаппена: трудно представить более глупое решение
01:28 Элиссон: победа «Мерседеса» в КК — одна из самых эпичных за последние годы
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