2 и 3 декабря в «Сокольниках» состоится выставка, посвящённая гонкам

2 и 3 декабря в КВЦ «Сокольники» пройдёт масштабная выставка, посвящённая гоночному спорту. Посетителям выставки выпадет уникальный шанс увидеть на одной площадке лучших представителей современной отечественной гоночной индустрии – команды и пилотов, производителей гоночной техники и экипировки, промоутеров гоночных серий и владельцы треков, отмечается в пресс-релизе организаторов.



В рамках выставочного уик-энда сильнейшие гонщики страны проведут для всех желающих свои мастер-классы, поделятся спортивным опытом с новичками и расскажут о командах, за которые они выступают. С гонщиками можно будет пообщаться лично и задать все интересующие вопросы лицом к лицу.



Также посетителям будут представлены лучшие образцы современной гоночной техники, как отечественной, так и зарубежной – яркие спортивные автомобили и мотоциклы различных марок, которые можно будет увидеть как снаружи, так и изнутри. Не обойдётся и без эксклюзивной техники, с которой, разумеется, будет возможность сфотографироваться. Кроме того, гостей ждёт экспозиция гоночной ретро-техники.



Расписание:



2 декабря – с 10:00 до 19:00



3 декабря – с 10:00 до 17:00



Подробности на сайте MotorsportExpo.