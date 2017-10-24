Купер считает, что Квят может стать кандидатом на место в «Уильямсе»

Известный обозреватель Формулы-1 Адам Купер предположил, что Даниил Квят может стать одним из кандидатов на место в «Уильямсе» на следующий сезон. Ранее стало известно, что Квят пропустит грядущую гонку Гран-при Мексики. По слухам, «Ред Булл» не видит смысла в продолжении сотрудничества с Квятом.



«Квят ещё не исключён из программы «Ред Булл». Брендон Хартли выступит в Мексике и, возможно, будет гоняться в Бразилии и Абу-Даби, чтобы доказать свою ценность на 2018 год.



Но беседуя с Падди Лоу о вариантах для «Уильямса», я намекнул, что, если он подождёт, на рынке вскоре может появиться ещё один пилот…



Квят может не казаться очевидным выбором для «Уильямса», но у него есть талант, и в правильной среде он может быть реабилитирован», — написал Купер в серии сообщений в «Твиттере».