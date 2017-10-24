Алонсо выступит в гонке «24 часа Дейтоны»

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо выступит в известной гонке «24 часа Дейтоны», сообщает Racer. Сделает это испанец в составе команды руководителя «Макларена» Зака Брауна — United Autosports. Таким образом, Алонсо хочет лучше подготовиться к гонкам «24 часа Ле-Мана» и «Инди 500», участие в которых он планирует в будущем.

«Как я уже говорил раньше, самое главное — это „Тройная корона автоспорта“. Я знаю, что гонка „Инди 500“ была классной и я был достаточно конкурентоспособным, но это был большой вызов, который я принял фактически с нуля. Я не проходил никаких тестов, и у меня не было подобного опыта.

Я чувствовал себя конкурентоспособным, но если я хочу быть лучше и подготовиться к гонке «24 часа Ле-Мана», то, может быть, для этого есть другие хорошие возможности", — завершил испанец.

Гонка «24 часа Дейтоны» пройдёт в январе 2018 года, когда в Формуле-1 будет межсезонье.