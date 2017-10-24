«Форс Индия» позволит соревноваться пилотам после Гран-при Мексики

Руководство «Форс Индия» намерено снять запрет соревноваться своим пилотам после Гран-при Мексики. По расчётам боссов команды, именно после этого этапа конюшня гарантирует себе четвёртое место в общем зачёте Кубка конструкторов. Эту информацию сообщил операционный директор команды Оттмар Зафнауэр.

«Нам нужно пройти ещё один этап, и, надеюсь, после этого мы гарантируем четвёртое место. Всё заключается в этом. После мы сможем расслабиться и на последних двух этапах поступать иначе. Что касается гонки в США, то, если бы мы даже дали Пересу пройти Окона, это не помогло бы набрать команде больше очков, а всё заключается в этом. Нам действительно всё равно, кто привезёт эти очки.

Мы хотим избежать рисков и набирать очки. Как только мы забронируем четвёртое место, мы поменяем стратегию", — приводит слова Зафнауэра Autosport.