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Селис заменит Окона на первой практике Гран-при Мексики

24 октября 2017, вторник. 20:22 Авто

Пилот программы развития «Форс Индия» Альфонсо Селис выступит на первой свободной практике Гран-при Мексики. В ней он займёт место боевого пилота команды Эстебана Окона, сообщает пресс-служба «Форс Индия».

Таким образом, на первой свободной практике состав команды будет полностью мексиканским. В нынешнем сезоне 21-летний Селис выступает в чемпионате Формулы V8 3.5. В общем зачёте он занимает четвёртое место (192 очка) и перед последним этапом сезона отстаёт от лидирующего Пьетро Фиттипальди на 31 очко.

Источник: Force India Formula One Team Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Формула-1 Гран-при Мексики
Новости. Авто
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