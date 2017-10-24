В 2018 году Алонсо хочет принять участие в двух-трёх гонках вне Формулы-1

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился мнением относительно шансов поучаствовать в гонках других серий в 2018 году.

«Лично я бы выступал каждый уик-энд на любой машине, в любой точке мира. Очевидно, что „Макларену“ будет сложно мне позволить выступать каждый уик-энд, но я думаю о двух или трёх гонках в 2018 году в других сериях. Так что в какой-то момент пообщаюсь с руководством по этому поводу, и посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Ранее сообщалось, что испанец в январе 2018 года примет участие в гонке «24 часа Дейтоны». В нынешнем сезоне он выступил в гонке «Инди 500».