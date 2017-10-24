Перес: для меня Гран-при Мексики самый приятный в году

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики, дав понять, что домашний этап является для него самым важным в календаре чемпионата.

«Домашняя гонка значит для меня очень много. Неделя будет насыщенной как для меня, так и для команды. Но мы сумеем продемонстрировать партнёрам и болельщикам плоды нашей тяжёлой работы. Для меня это самый приятный Гран-при в году. Он нравится всем, кто вовлечён в него. Вся неделя — сплошной праздник, и все ждут гонки.

Что касается трассы, она интересная. Трек включает в себя длинные прямые, он очень быстрый, и тут сложно работать на торможении. В чём-то это напоминает Монцу. Рад, что гонка дома и что у меня есть возможность выступить перед своими фанатами. Их поддержка много значит для меня. Хотелось бы подарить им результат, который они смогут отпраздновать", — приводит слова Переса пресс-служба его команды.