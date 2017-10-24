Эрикссон: похоже, что в «Заубере» есть две вакансии, и я сражаюсь за контракт

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон прокомментировал ситуацию со своим положением в команде. Швед уверяет, что, невзирая на тесные спонсорские связи с руководством «Заубера», у него нет гарантий участия в следующем чемпионате.

«Многие говорят, что у меня есть „уайлд кард“ на следующий сезон из-за спонсорских связей Longbow с командой. Но факт в том, что у меня нет контракта на 2018 год. Я сражаюсь за него и хочу показать, что заслуживаю места в Формуле-1. Это моя цель. Ну а мои менеджеры ведут переговоры относительно контракта.

Похоже, в «Заубере» есть две вакансии на следующий сезон. В Формуле-1 никогда ни в чём нельзя быть уверенным, пока контракт не подписан. Лучшим показателем всего является результат. Теперь мой приоритет — опережать Верляйна на оставшихся трёх этапах", — приводит слова Эрикссона официальный сайт Формулы-1.

Отметим, после 17 этапов у шведа ни одного набранного очка, в то время как Верляйн дважды заканчивал гонки в топ-10 и набрал в сумме 5 очков.