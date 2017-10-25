Р. Браун — о штрафе Ферстаппена: это было суровое, но справедливое наказание

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказал свою точку зрения относительно штрафа, полученного Максом Ферстаппеном на заключительном круге гонки Гран-при США. Наказание стоило голландцу места на подиуме, которое досталось Кими Райкконену.

«Это было суровое, но справедливое наказание. Что касается признания Макса „гонщиком дня“ на Гран-при США, то я думаю, что это достаточно слабое утешение, но он абсолютно заслужил такое звание. Эта награда от фанатов в очередной раз свидетельствует о том, каким удивительным талантом обладает Макс», — приводит слова Брауна F1Fanatic.