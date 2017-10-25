Петров: посмотрим, сможет ли Хэмилтон стать чемпионом в Мексике

Российский гонщик Виталий Петров поздравил команду Формулы-1 «Мерседес» с досрочной победой в Кубке конструкторов в сезоне-2017.



«Поздравляю команду «Мерседес» с досрочно завоёванным титулом! Вы все можете говорить, что победа досталась легко, но на самом деле победу удалось одержать благодаря совместной чёткой работе всей команды! Обычно команда в Ф-1 включает в себя порядка 800-1000 человек, и каждый нацелен на то, чтобы машина была максимально быстрой! В этом и есть вся суть Формулы 1. Лишь сплочённость всей команды приводит к титулам! Четвёртый год подряд команда «Мерседес» доказывает, что она очень сильна и побеждает заслуженно! Ну а мы тем временем будем следить за тем, сможет ли Льюис завоевать в Мексике свой четвёртый титул», — написал Петров в «Инстаграме».