Алонсо: из-за старта в хвосте гонка в Мексике будет тяжёлой

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, на котором он будет вынужден вновь стартовать из хвоста пелотона из-за очередной замены компонентов силовой установки.



«Я люблю Мексику и мексиканцев. И я надеюсь, что мы сможем показать шоу, которого они заслуживают. Безусловно, это будет сложный уик-энд для нас, поскольку я буду стартовать из хвоста пелотона из-за проблем с мотором, возникших в Остине.



На трассе в Мексике часто борешься с трафиком, это затрудняет обгоны. Положительным моментом является то, что на пятничной практике в США мы протестировали много новых элементов, которыми были очень довольны. И мы надеемся на их улучшение для использования в Мексике», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».