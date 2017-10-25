Вандорн: высота над уровнем моря и длинная прямая осложнят жизнь в Мексике

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн ожидает, что в Мексике его команду ожидает непростой гоночный уик-энд, поскольку некоторые характеристики трассы станут настоящим испытанием для моторов.



«Гран-при Мексики, вероятно, будет очень сложной гонкой для нас из-за того, что трасса расположена высоко над уровнем моря и имеет длинную прямую. Эти две характеристики существенно осложнят нам уик-энд.



Поскольку мне пришлось менять двигатель в день гонки в Остине, я надеюсь, что в Мексике обойдусь без штрафов», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».