Вольф — о ситуации с Ферстаппеном: ФИА должна позволить пилотам бороться

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что ФИА должна позволить пилотам жёстко бороться на трассе и не быть слишком суровой в оценке эпизодов жёсткой борьбы. Такое заявление Вольф сделал после недавнего решения стюардов оштрафовать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена за обгон Кими Райкконена за пределами трассы в конце гонки Гран-при США.



«Моё мнение таково, что мы должны позволить парням гоняться, но если кто-то действует нечестно или использует трек таким образом, чтобы получить преимущество, которого не должен получить, то нужно наказывать за это.



Если это просто тяжёлая борьба в гонках и вы просто пытаетесь выйти вперёд, тогда мы не должны выносить решение о наказании слишком быстро», — цитирует Вольфа Autosport.