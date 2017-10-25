Алёшин: Хартли даже близко не является конкурентом Квяту

Российский гонщик Михаил Алёшин не поддержал решения «Ред Булл» вновь отстранить Даниила Квята от выступлений в Формуле-1 в пользу новозеландца Брендона Хартли. Советник «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что не видит у Квята будущего в Ф-1 в рамках программы «быков».



«Такое решение мне непонятно, особенно учитывая тот факт, что Квята заменили на Хартли. Это очень странный выбор. Если бы у «Ред Булл» была серьёзная и опытная альтернатива, то такое решение ещё можно было бы понять. Но почему Квята заменили на Хартли, у которого вообще никакого опыта выступления в Формуле-1 нет… Он уже давно выступает в гонках на выносливость и, на мой взгляд, даже близко не является конкурентом Квяту. Видимо, есть другие аспекты, не совсем связанные со спортом.



Конечно же, у Даниила ещё есть шансы остаться в Формуле-1. Вроде «Уильямс» ещё не подписал второго пилота. Вакансии пока есть, но их очень мало. Помимо Формулы-1 есть много интересных чемпионатов: гонки на выносливость, DTM, IndyCar… Думаю, Квят в любом случае без работы не останется. Никакой трагедии нет. Всем, кто разбирается в автоспорте, Квят уже давно всё доказал. А то, что сейчас произошло в его команде, думаю, никак не связано с автоспортом», — заявил Алёшин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.

Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от «Ред Булл» чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах.