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Прост считает, что Сайнс заполнил в «Рено» большую дыру

25 октября 2017, среда. 20:43 Авто

Советник «Рено» Ален Прост поделился впечатлениями от прихода в команду Карлоса Сайнса, отметив, что появление испанца значительно повышает шансы команды в борьбе за пятое место в общем зачёте Кубка конструкторов.

«Всегда есть риск, когда меняешь пилота посреди сезона. Но по факту это было то, чего мы хотели. Команда могла бы быть уже на пятом месте, если бы у нас было два пилота, регулярно попадающих в топ-10.

В США, к сожалению, у нас были проблемы с Нико, но у нас был Сайнс, который привёз очки. Если команда хочет построить что-то большое, то нельзя иметь на каком-то направлении большую дыру. Это не грубость в адрес Джолиона Палмера, но мы конструкторы и у нас не всё идеально. Мы не развили машину достаточно, и нам нужны пилоты, которые более или менее выполняют то, что должны.

Надеюсь, у нас не будет проблем с надёжностью и следующие три гонки мы завершим в топ-10 двумя болидами. Нам повезло получить Карлоса, но у нас нет с ним долгосрочного контракта, так что нам следует быть осторожными. Мы бы хотели, чтобы наши отношения с ним были сильными», — приводит слова Проста Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Ален Прост Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
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