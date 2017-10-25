Перес: надеюсь, Квят получит место в Формуле-1 как можно раньше

Пилот «Форс Индия» Серхио Перес поделился мыслями относительно разрыва сотрудничества между российским пилотом Даниилом Квятом и «Торо Россо». Мексиканец выразил надежду, что в скором времени Квяту удастся вернуться в «Большие призы».

«Это жёсткий бизнес, где не так много возможностей. Здесь постоянно надо быть успешным. Надеюсь, Квят получит место как можно раньше и окажется в хорошем положении уже в ближайшем будущем», — приводит слова Переса Sky Sports.

По сведениям ряда источников, единственным вариантом продолжения карьеры Квята в Формуле-1 в 2018 году является «Уильямс».