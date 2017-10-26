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Сало стал получать угрозы после Гран-при США

26 октября 2017, четверг. 00:29 Авто

Экс-пилот Формулы-1 Мика Сало, выступивший на минувшем Гран-при США в роли стюарда, стал получать угрозы в свой адрес после гонки в Остине. Финн был одним из тех, кто принимал решение о штрафе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. По словам Сало, большинство угроз ему приходит из Голландии.

«Я получаю угрозы своей жизни после Гран-при США. В основном они приходят из Голландии. Внесённые правки в статью Википедии можно было воспринимать как шутку, но угрозы — это слишком.

Решение было правильным. Это было наказание, но правила есть правила. Есть чёткая установка, что если пилот получает превосходство за счёт выезда за пределы трассы, он будет оштрафован", — приводит слова Сало Daily Express.

Источник: Daily Express Сообщить об ошибке
Теги
Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при США
Новости. Авто
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