Гелаэл заменит Гасли на первой практике Гран-при Мексики

Пилот Формулы-2 Шон Гелаэл займёт место Пьера Гасли на первой свободной практике Гран-при Мексики, сообщает GPUpdate.

В минувшем уик-энде Гелаэл также выступил на первой тренировке Гран-при США, заменив Даниила Квята. Всего же для него это будет уже четвёртая пятничная тренировка с «Торо Россо» в этом сезоне. Ранее он принимал участие в свободных практиках на Гран-при Сингапура и Гран-при Малайзии.

Помимо Гелаэла на первой тренировке в Мехико выступит ещё ряд резервных пилотов. Альфонсо Селис заменит в «Форс Индия» Эстебана Окона. Антонио Джовинацци сядет в болид вместо пилота «Хааса» Ромена Грожана. А Маркус Эрикссон из «Заубера» уступит место новоиспечённому чемпиону Формулы-2 Шарлю Леклеру.