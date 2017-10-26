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Верляйн намерен провести переговоры с Вольфом и Вассёром

26 октября 2017, четверг. 14:10 Авто

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн, перспективы которого на сезон-2018 остаются весьма туманными, рассказал, что в ближайшее время он намерен провести переговоры с боссом команды Фредериком Вассёром, а также главой «Мерседеса», команда которого оказывает поддержку молодому немцу.

«Я планирую провести переговоры с Фредериком и Тото в ближайшие дни. Перед уик-эндом не было никакой информации, но, возможно, новая информация появится в этот уик-энд, посмотрим.

Я разговаривал с Вассёром в Японии, и тогда он сказал мне, что у меня есть шанс остаться в «Заубере». Не знаю, как в это вовлечено руководство «Феррари». Но всё это происходит между мной, Маркусом и пилотами со стороны «Феррари».

Думаю, что Тото по-прежнему ведёт переговоры с «Уильямсом». Он общается со всеми, кто может дать варианты, включая и «Уильямс». Определённо переход туда станет для меня большим шагом вперёд. Эта команда борется за пятое место в Кубке конструкторов. Но на данный момент я в «Заубере» и я думаю о том, что мы можем сделать в следующей гонке", — приводит слова Верляйна Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
Теги
Паскаль Верляйн Тото Вольф Фредерик Вассёр контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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