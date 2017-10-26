Хюлькенберг поддержал идею изменения стартовой решётки

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг поддержал идею руководства Формулы-1 поменять расположение болидов на стартовой решётке. Напомним, что ранее появилась информация о возможных изменениях в процедуре старта — с одного ряда стартового поля в гонку могут уходить не два, а три болида. Похожая практика применяется в заокеанских сериях, например в IndyCar,



«Слышал об этих слухах. Считаю это отличной идеей и не думаю, что из-за этого на трассе будет больше инцидентов. Но стоит отметить, что, например, в Монако это было бы невозможно из-за ширины трассы. Но руководство серии подумает о том, как решить эти проблемы после окончания сезона», — приводит слова Хюлькенберга Sport1.