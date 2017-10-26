Участие Алонсо в «24 часах Дайтоны» подтверждено официально

Испанский гонщик Фернандо Алонсо примет участие в гонке «24 часа Дайтоны» в 2018 году. Алонсо поедет в экипаже с Филом Хэнсоном и чемпионом европейской Формулы-3 Ландо Норрисом.



«Это интересный и захватывающий проект. Я с нетерпением жду шанса проявить себя в новой для меня категории. «24 часа Дайтоны» — самая легендарная гонка на выносливость в Америке и одна из самых великих в автоспортивном мире. Моя цель — стать универсальным гонщиком. Опыт «24 часов Дайтоны» поможет мне в любой другой гонке на выносливость, если я захочу там выступить», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Макларена».