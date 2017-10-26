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Ферстаппен: не пытался никого обидеть, иначе называл бы их по именам

26 октября 2017, четверг. 20:24 Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз высказал мнение относительно штрафа на Гран-при США, подчеркнув, что не хотел обидеть представителей ФИА своими высказываниями после гонки.

«После гонки эмоции всегда набирают обороты, особенно если вас лишили подиума, которого вы заслуживали. Наказание было неверным, по ходу гонки все выезжали за пределы трассы в связке восьмого и девятого поворотов, да и в шестом вираже.

Болельщикам понравился мой обгон, это был отличный манёвр. Мне сказали, что я получил преимущество, сократив поворот, но если бы это было действительно так, я делал бы это на каждом круге. Нормально, что я злюсь. Я мог бы использовать много метафор, но я всё ещё уверен, что решение о штрафе было неправильным.

Я мог бы использовать много разных слов, но я был зол, потому что считал штраф несправедливым, и объяснил все причины этого. Вы должны понять мою точку зрения, но, конечно, я сказал лишнее. Сейчас уже не могу ничего изменить. Это никому не предназначалось конкретно. Я не пытался никого обидеть, иначе называл бы их по именам», — цитирует Ферстаппена Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Макс Ферстаппен ФИА
Новости. Авто
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