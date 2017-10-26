Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф

Пилот «Феррари» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со штрафом Макса Ферстаппена, который голландец получил на Гран-при США за обгон финна. По его словам, пилоту «Ред Булл» следует принять эту ситуацию и двигаться дальше.

«Это просто следует принять. Иногда чувствуешь, что что-то идёт против тебя и это слишком сурово, но так бывает. Все говорят, что Мика Сало помог „Феррари“, но на Гран-при Бельгии он выписал мне штраф просто так. Я получал много штрафов в своей жизни, но в следующий раз я просто пытался пилотировать иначе, чтобы получить другой результат.

Стюарды делают свою работу как могут. Я знаю, что это не самые приятные чувства, когда всё складывается против тебя. Но такова жизнь", — приводит слова Райкконена Eurosport.