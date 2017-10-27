Уайтинг: было бы приятно, если бы Ферстаппен извинился

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг прокомментировал нашумевшее наказание пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при США за обгон гонщика «Феррари» Кими Райкконена по обочине. По мнению Уайтинга, гоночные стюарды вполне последовательны в выносе наказаний за подобные обгоны.

«Это было неприемлемо, и мы обсуждаем это с Максом. Было бы приятно, если бы он извинился за использование неподобающих слов. Обвинения в непоследовательности в массе своей необоснованны. Единственный раз, когда гонщик получил очевидное преимущество, он был наказан. Стюарды посчитали, что он получил преимущество, срезав трассу. Он очевидно был за пределами трассы и обошёл другую машину. Не было никаких других инцидентов в том месте трассы. Так что там была абсолютная последовательность.



Мы можем привести 20 примеров пилотов, покидающих трассу, но мы изучили их и считаем, что никто не получил преимущества. Последовательность есть. Только Макс срезал поворот. Если вы посмотрите на предыдущие примеры, когда пилоты срезали повороты, то Палмер получил штраф в Монце, а Перес был наказан в Спа за то же самое», — заявил Уайтинг в интервью Sky Sports.

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Также Уайтинг прокомментировал предположения, что Ферстаппена любит наказывать один из стюардов, а именно Гари Коннелли: «Я видел статистику, и она не отражает правдивой картины. То, что Гари был там, это совпадение. Я очень хорошо знаю Гари, более честного и скрупулёзно разбирающегося человека не найти».



Гоночный директор подчеркнул, что решение стюардов о наказании Макса было принято единогласно.