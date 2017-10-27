Штайнер объяснил, почему в гонке в Остине сказал Грожану заткнуться

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер и гонщик команды Ромен Грожан прокомментировали интересный эпизод по ходу Гран-при США. Француз перед финишем долго жаловался на состояние колёс и предлагал сойти, после чего Штайнер вышел в радиоэфир и ответил: «Заткнись». На это Грожан ответил: «Вы не играете со своей жизнью. Покрышка полностью „ушла“. Впрочем, Ромен всё-таки завершил гонку, так как разговор произошёл уже на последнем круге гонки.



«Мы поняли проблему, и был момент, когда я просто хотел донести до него послание: «Хватит!». Если ему надо заехать в боксы, мы его зазовём, но нам больше не нужно споров. Мы пообщались с ним сегодня, всё хорошо. Думаю, он понял причины. На самом деле, мы потом посмеялись насчёт этого. Это был сложный уик-энд для команды, и я не хотел тратить время на радиопереговоры», — приводит слова Штайнера ESPN.



«В клипе, который я видел, я выгляжу очень жёстким, когда все мои высказывания сложены в одно. Думаю, на самом деле это высказывания за 30 кругов, сведённые вместе. Я не могу говорить весь круг по ходу гонки, это невозможно. Я поговорил с Гюнтером, ситуация полностью ясна. Я беспокоился за собственную безопасность, потому что моё переднее колесо вообще „ушло“. Они не знали об этом, потому что у нас перестал работать датчик на переднем левом колесе, так что они не знали давления, температуры или чего-то ещё», — отметил со своей стороны Грожан.