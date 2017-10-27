Алонсо: чтобы доказать, что ты — лучший, нужно конкурировать в различных сериях

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо хочет доказать, что является лучшим гонщиком в мире, выиграв как можно больше гонок в различных сериях. В январе испанец дебютирует в гонке на выносливость «24 часа Дайтоны». Предполагается, что это может быть его пробой сил перед дебютом в «24 часах Ле-Мана» в следующем году.



«Я хочу доказать, что являюсь лучшим гонщиком в мире, а чтобы сделать это, нужно конкурировать в разных сериях и выигрывать на различных автомобилях. Иногда вам нужно выбраться из маленького мира Ф-1. Это меньше чем автоспорт, автоспорт — это не только Формула-1.



Это будет мой первый опыт пилотирования прототипа, так что это будет приятный опыт, который поможет мне в будущем, а также в любой серии, в которой я могу гоняться. Каи и «Инди 500» это будет обучающая гонка, вызов для себя самого, выход из зоны комфорта. Трафик и многое другое, с чем я могу столкнуться в ней вынудят учиться с нуля. Вероятно, это поможет мне стать лучше как пилоту», — цитирует Алонсо ESPN.