Гасли: концовка чемпионата «Супер Формулы» получилась странной

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли назвал странной развязку в чемпионате японской «Супер Формулы». Ради последнего этапа этой серии он пропустил гонку Формулы-1 в Остине. Однако этап в итоге был отменён, а победу в чемпионате одержал Хироаки Исиура, опережавший Гасли на пол-очка.



«Я был очень воодушевлён и мотивирован побороться за титул чемпиона «Супер Формулы». И эта борьба закончилось странным образом в субботу вечером. Но в конечном счёте я сохраню хорошие воспоминания о своём сезоне в «Супер Формуле». Было здорово завершить чемпионат на втором месте в дебютном сезоне, но, конечно же, мне бы хотелось бороться за титул до конца», — цитирует Гасли GPUpdate.