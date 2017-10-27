До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ермилин: у Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»

27 октября 2017, пятница. 11:34 Авто

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что для Даниила Квята не поздно попробовать договориться о месте в «Уильямсе». То, что титульный спонсор «Уильямса» «Мартини» желает, чтобы в команде выступал гонщик старше 25 лет, по мнению Ермилина, не станет серьёзной проблемой.

«Формула-1 – мир очень жёсткий. Там достаточно вольно позволяют себе расторгать контракты «в интересах дела». Если они хорошо прописаны, то с соответствующими отступными. Важно, чтобы у Даниила сейчас были развязаны руки. У него сейчас есть время попробовать договориться с «Уильямсом», других вакансий уже нет. Правда, он не единственный кандидат на это место.

Для спонсора возраст Квята не станет серьёзным ограничением, и с ними можно договориться. Он достаточно взрослый. По срокам – хорошо, что это случилось сейчас, когда еще есть шанс. Вполне в манере Марко было бы сделать такое заявление по окончании сезона, вот тогда уже точно было бы поздно», — цитирует Ермилина «Спорт-экспресс».

На вопрос о том, что делать Квяту, если договориться с «Уильямсом» не получится, он ответил: «Тогда надо искать другие варианты. Наверняка Квят будет гоняться в следующем году, он быстрый пилот и доказал это. А свою стрессоустойчивость он проверил в той нервотрёпке, которую ему последние полтора года устраивал доктор Марко. И продолжает стабильно выступать, что и доказал на Гран-при США. Он ценный кадр, уверен, что Даниил способен проверить себя, например, в гонках на выносливость. Возможно, он заинтересует программу SMP Racing, созданную для поддержки российских гонщиков. А Квяту сейчас однозначно нужна поддержка».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Торо Россо Уильямс Даниил Квят Хельмут Марко контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
27 октября 2017, пятница
12:24 Риккардо: новый контракт Ферстапена не ослабил моих позиций, а усилил
11:34 Ермилин: у Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»
10:43 MotoGP. Довициозо показал лучшее время на пятничных тренировках ГП Малайзии
10:20 Гасли: концовка чемпионата «Супер Формулы» получилась странной
09:42 Ферстаппен извинился перед ФИА за свои высказывания после гонки в Остине
09:20 Алонсо: я хочу доказать, что являюсь лучшим гонщиком в мире
02:21 Штайнер объяснил, почему в гонке в Остине сказал Грожану заткнуться
02:00 Хартли: люди будут ожидать от меня большего — уверен, я могу выполнить работу
01:53 Уайтинг: было бы приятно, если бы Ферстаппен извинился
00:46 Окон получал угрозы от болельщиков Переса перед Гран-при Мексики
26 октября 2017, четверг
23:40 Хэмилтон: для меня было бы честью соперничать в одной команде с Риккардо
22:56 Верляйн: я пока не рассматриваю варианты за пределами Формулы-1
22:41 Райкконен: Ферстаппен просто должен принять этот штраф
22:14 Ожье лидирует на Ралли Великобритании после 1-го СУ
21:26 Алонсо и Вандорн будут оштрафованы на 35 позиций на Гран-при Мексики
20:24 Ферстаппен: не пытался никого обидеть, иначе называл бы их по именам
19:53 Формула-1 может перейти на полноприводные автомобили
19:38 Участие Алонсо в «24 часах Дайтоны» подтверждено официально
17:55 Хюлькенберг поддержал идею изменения стартовой решётки
16:57 Хэмилтон не хочет выступать в гонках «24 часа Ле-Мана» и «Инди 500»
15:33 З. Браун рассчитывает, что в следующем году «Макларен» будет бороться за подиумы
14:10 Верляйн намерен провести переговоры с Вольфом и Вассёром
13:43 Вильнёв рассказал о решающей атаке Шумахера на Гран-при Европы в 1997 году
12:51 Марко отстранил Квята сразу после ГП США и не дал ему попрощаться с командой
12:17 Грожан: работа с шинами по-прежнему ахиллесова пята «Хааса»
11:17 Хартли будет выступать в Формуле-1 под номером 28
10:51 Гасли: в Мексике продолжу набираться опыта
10:25 Хартли: жду возможности применить уроки ГП США на этапе в Мексике
09:59 Гелаэл заменит Гасли на первой практике Гран-при Мексики
09:49 Хорнер: решение о двигателе будет принято весной-летом 2018 года
09:14 Феттель, Боттас и Ферстаппен примут участие в пресс-конференции ФИА в четверг
00:29 Сало стал получать угрозы после Гран-при США
25 октября 2017, среда
23:52 Ньюгарден хочет попробовать силы в Формуле-1
22:09 Перес: надеюсь, Квят получит место в Формуле-1 как можно раньше
21:44 Окон: Квят заслуживает места в Формуле-1
21:25 Перес: думаю, что Хэмилтон — лучший пилот нашего поколения
20:43 Прост считает, что Сайнс заполнил в «Рено» большую дыру
19:35 Вольф и Хорнер выступили в защиту церемонии представления перед ГП США
18:17 В «Ред Булл» не скрывали от Риккардо обновления двигателя Ферстаппена
17:49 Вольф: Хэмилтон станет лучшим пилотом, который когда-либо выступал в Ф-1
17:03 Косаченко: почему бы Квяту не попробовать Америку?
16:25 Sky Sports: «Ред Булл» не будет препятствовать переходу Квята в другую команду
15:59 Петров: «Ред Булл» не дал Квяту раскрыться, но в то же время нельзя их винить
15:49 Алёшин: Хартли даже близко не является конкурентом Квяту
15:42 Хюлькенберг: Мехико-сити — одно из самых потрясающих мест
Все новости RSS
Партнерский контент