Ермилин: у Квята есть время попробовать договориться с «Уильямсом»

Бывший советник президента Российской автомобильной федерации Игорь Ермилин считает, что для Даниила Квята не поздно попробовать договориться о месте в «Уильямсе». То, что титульный спонсор «Уильямса» «Мартини» желает, чтобы в команде выступал гонщик старше 25 лет, по мнению Ермилина, не станет серьёзной проблемой.



«Формула-1 – мир очень жёсткий. Там достаточно вольно позволяют себе расторгать контракты «в интересах дела». Если они хорошо прописаны, то с соответствующими отступными. Важно, чтобы у Даниила сейчас были развязаны руки. У него сейчас есть время попробовать договориться с «Уильямсом», других вакансий уже нет. Правда, он не единственный кандидат на это место.



Для спонсора возраст Квята не станет серьёзным ограничением, и с ними можно договориться. Он достаточно взрослый. По срокам – хорошо, что это случилось сейчас, когда еще есть шанс. Вполне в манере Марко было бы сделать такое заявление по окончании сезона, вот тогда уже точно было бы поздно», — цитирует Ермилина «Спорт-экспресс».

На вопрос о том, что делать Квяту, если договориться с «Уильямсом» не получится, он ответил: «Тогда надо искать другие варианты. Наверняка Квят будет гоняться в следующем году, он быстрый пилот и доказал это. А свою стрессоустойчивость он проверил в той нервотрёпке, которую ему последние полтора года устраивал доктор Марко. И продолжает стабильно выступать, что и доказал на Гран-при США. Он ценный кадр, уверен, что Даниил способен проверить себя, например, в гонках на выносливость. Возможно, он заинтересует программу SMP Racing, созданную для поддержки российских гонщиков. А Квяту сейчас однозначно нужна поддержка».