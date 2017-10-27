Сайнс опроверг слухи, что в «Рено» его обязали лучше следить за внешним видом

Пилот «Рено» Карлос Сайнс-младший отверг предположения, что после перехода из «Торо Россо» ему пришлось изменить свой образ жизни, чтобы улучшить имидж. Когда испанец гонялся за младшую команду «Ред Булл», его часто можно было видеть небритым и с растрёпанными волосами, прикрытыми кепкой. Но после того как Сайнс стал гонщиком «Рено», он предстал перед публикой гладко выбритым и хорошо причёсанным.



«Я бреюсь каждый четверг. Подстригаюсь, когда подстригаюсь. Но из-за того что я ношу кепку, мало кто замечает это. Дело в том, что переговоры относительно того, какую кепку я буду носить — «Рено» или «Ред Булл», — всё ещё продолжаются. Я думаю, что когда вы носите кепку, то можете меньше времени проводить перед зеркалом», — цитирует Сайнса Grandprix.