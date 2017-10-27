Хюлькенберг: сильный партнёр по команде? Не вижу в этом проблемы

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг дал понять, что не испытывает дискомфорта в связи с появлением в команде сильного напарника в лице Карлоса Сайнса. По его словам, приход испанца лишь пойдёт на пользу.

«Наш первый уик-энд с Сайнсом прошёл хорошо. Он быстро привык к команде и показал, что может демонстрировать хорошую скорость. Конкурентоспособный напарник? Это хорошо, никаких проблем.

Как я уже говорил, Карлос сразу же показал хорошую скорость, но кроме того, что он быстрый, он очень много работает, и это здорово. Команда всегда в выигрыше, когда оба пилота помогают ей двигаться вперёд", — приводит слова Хюлькенберга F1Today.