Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Мексики, второй результат у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Третье время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен показали пятое и шестое время соответственно.
Формула-1. Гран-при Мексики. Первая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:17,824
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,466
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,571
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,597
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,762
6. Кими Райкконен («Феррари») +1,184
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,416
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,522
9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,619
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,728
11. Карлос Сайнс («Рено») +1,730
12. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,948
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,820
14. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,147
15. Антонио Джовинацци («Хаас») +3,445
16. Шарль Леклер («Заубер») +3,622
17. Шон Гелаэл («Торо Россо») +3,815
18. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,923
19. Альфонсо Селис («Форс Индия») +4,518
20. Стоффель Вандорн («Макларен»).