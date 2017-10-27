Боттас стал лучшим в первой тренировке Гран-при Мексики

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучшее время на первой свободной практике Гран-при Мексики, второй результат у его партнёра по команде Льюиса Хэмилтона. Третье время у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен показали пятое и шестое время соответственно.

Формула-1. Гран-при Мексики. Первая тренировка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:17,824

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,466

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,571

4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,597

5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,762

6. Кими Райкконен («Феррари») +1,184

7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,416

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,522

9. Фелипе Масса («Уильямс») +1,619

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,728

11. Карлос Сайнс («Рено») +1,730

12. Лэнс Стролл («Уильямс») +1,948

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,820

14. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,147

15. Антонио Джовинацци («Хаас») +3,445

16. Шарль Леклер («Заубер») +3,622

17. Шон Гелаэл («Торо Россо») +3,815

18. Брендон Хартли («Торо Россо») +3,923

19. Альфонсо Селис («Форс Индия») +4,518

20. Стоффель Вандорн («Макларен»).