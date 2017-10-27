Штайнер: «Хаас» готов к худшему сценарию на Гран-при Мексики

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от этапа в Мексике, отметив, что в команде готовятся к сложному уик-энду.

«В Остине нам помешали не только проблемы с прижимной силой, но и ряд других вопросов. В Мексике нас также ждёт непростой этап. Высокогорье повлияет на систему охлаждения и на прижимную силу. Конечно, для нас это один из худших сценариев, если не худший.

Наш прогноз? Нам будет тяжело, но, даже зная это, нам нужно продолжать работу, так как другие команды также столкнутся с проблемами. Нам нужно показать максимум.

Что касается обновлений, которые мы привезли в США, то их следует оценить ещё раз в Мексике. Сделать это как следует в Остине нам помешали проблемы", — приводит слова Штайнера Autosport.