Штайнер: Ньюгарден не может просто так перейти в Формулу-1

Глава американской команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал недавнее заявление чемпиона IndyCar сезона-2017 Джозефа Ньюгардена, в котором он рассказал о желании попробовать силы в Ф-1.

«На мой взгляд, появление пилота из США было бы отличным событием, но он должен быть успешен. Я не говорю, что Джозеф не будет таким, но нельзя просто так взять и перепрыгнуть в Формулу-1.

Одно дело, когда ты участвуешь в гонке «24 часа Ле-Мана», придя туда из Формулы-1. Но когда приходишь в Формулу-1 из других серий, это совершенно другое дело, это гораздо тяжелее. Здесь большое давление. Я знаком со многими сериями, и уровень давления в Формуле-1 очень высок. Это не моё мнение, это факт.

Давление просто невероятное. Нельзя просто так прийти в Формулу-1. Посмотрите на Хартли. Он отличный гонщик, но он сталкивался с проблемами на Гран-при США.

Посадить в болид американца и заставить его провалиться будет плохим явлением как для Формулы-1 в целом, так и для Формулы-1 в США. Мы должны быть уверены в том, что он будет успешен», — приводит слова Штайнера Motorsport.