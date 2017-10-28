Риккардо: нам нужно прибавить, чтобы обогнать «Мерседес» в квалификации

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги второй свободной практики Гран-при Мексики, на которой он показал лучшее время. По словам австралийца, команде, если она хочет остаться в лидерах, нужно прибавлять по ходу субботы.

«Приятно, когда ты в лидерах сессии. Думаю, мы можем прибавить на длинных сериях. „Мерседес“ всегда прогрессирует в день квалификации, так что нам нужно выиграть ещё несколько десятых, чтобы остаться в лидерах.

Чувствую, что наш гоночный темп может быть лучше. Думаю, мы способны кое в чём прибавить. Мне кажется, на последних этапах сезона борьба между тремя ведущими командами будет очень плотной", — приводит слова Риккардо Sky Sports.