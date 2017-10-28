Ферстаппен: даже несмотря на проблемы с балансом я показал третье время

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги свободных практик на Гран-при Мексики, по ходу которых он дважды показал третий результат.

«Я думаю, что у нас неплохой темп. В утренней сессии я не прошёл много кругов, так как мы пробовали кое-что с прицелом на следующий год. С ранним финишем мы утратили импульс, а в дневной сессии испытывали проблемы с балансом. Но даже несмотря на них, мы всё равно показали третье время. Также нас подвёл двигатель, но это была старая силовая установка, так что проблем возникнуть не должно», — приводит слова голландца Sky Sports.